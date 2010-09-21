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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Портсмут - Лестер
Портсмут - Лестер: обзор матча 21 сентября 2010
Портсмут
21.09.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги
1 : 2
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Портсмут - Лестер
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0
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0
0
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