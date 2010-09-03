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Расписание матчей
Китай - Иран
Китай - Иран: обзор матча 03 сентября 2010
Китай
03.09.2010, пятница, 15:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Иран
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Китай - Иран
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
- : -
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
3 : 0
24.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 0
09.06.2026
Таиланд
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
- : -
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
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1 : 1
27.06.2026
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0 : 0
21.06.2026
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