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АПЛ 2026/2027
Рединг - Сандерленд
Рединг - Сандерленд: обзор матча 22 декабря 2007
Рединг
22.12.2007, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Сандерленд
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Личные встречи
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Статистика матча Рединг - Сандерленд
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Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
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- : -
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 3 тур
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04.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
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0 : 0
31.10.2026
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Рединг
2 : 1
24.10.2026
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1 : 0
21.10.2026
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Англия. Первая лига, 11 тур
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1 : 0
17.10.2026
Рединг
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 0
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Лига Европы, 4 тур
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0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
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3 : 1
31.10.2026
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Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
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