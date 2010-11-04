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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСЖ - Боруссия Д
ПСЖ - Боруссия Д: обзор матча 04 ноября 2010
ПСЖ
04.11.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 4 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия Д
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Боруссия Д
Замена
М. Фойлнер
️️️️
М. Гетце
Желтая карточка
К. Шантом
Замена
Г. Оаро
️️️️
М. Бодмер
Замена
К. Шантом
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Л. Барриос
Желтая карточка
Л. Барриос
Замена
К. Жалле
️️️️
Нене
Желтая карточка
М. Бодмер
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
Л. Пищек
Желтая карточка
Ж. Клеман
Желтая карточка
П. Луйиндула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
(К)
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
12
Нене
ЛП
11
Жереми Клеман
ЦП
24
Матье Бодмер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Синдзи Кагава
АП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
0
Клод Макелеле
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-4-2
30
Эдель
29
Тьене
12
Сахо
6
Камара
2
Сеара
12
Нене
11
Клеман
24
Бодмер
29
Сессеньон
88
Луйиндула
9
Эрдинг
3-2-2-2-1
1
Вайденфеллер
3
Суботич
15
Хуммельс
5
Бендер
26
Пищек
29
Шмельцер
8
Шахин
6
Гросскройц
27
Гетце
10
Кагава
10
Барриос
12
Нене
13
Жалле
13
Жалле
12
Нене
9
Эрдинг
8
Шантом
8
Шантом
9
Эрдинг
24
Бодмер
99
Оаро
99
Оаро
24
Бодмер
27
Гетце
8
Фойлнер
8
Фойлнер
27
Гетце
26
Пищек
16
Блащиковски
16
Блащиковски
26
Пищек
10
Барриос
9
Левандовски
9
Левандовски
10
Барриос
Остались в запасе
ПСЖ
Боруссия Д
0
Грегори Купе
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
0
Клод Макелеле
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
0
Клод Макелеле
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча ПСЖ - Боруссия Д
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Помощники судьи:
Мирослав Зламал
Мартин Вильчек (оба Чехия)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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