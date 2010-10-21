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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карпаты - Севилья
Карпаты - Севилья: обзор матча 21 октября 2010
Карпаты
21.10.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 3 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
34'
Ф. Кануте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Севилья
Желтая карточка
Ж. Эскюде
Вторая желтая
В. Чечер
Замена
Х. Карлос
️️️️
Т. Гуаренте
Желтая карточка
О. Голодюк
Замена
В. Гудыма
️️️️
Д. Кожанов
Замена
Л. Фабиано
️️️️
А. Негредо
Желтая карточка
В. Чечер
Замена
Ромарик
️️️️
Ф. Кануте
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
Ю. Габовда
️️️️
М. Кополовец
Замена
С. Кузнецов
️️️️
С. Зенев
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кануте
Пас отдал
Ж. Эскюде
Желтая карточка
Т. Гуаренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Виталий Руденко
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Юрий Габовда
ЦФ
36
Владимир Гудыма
ЦФ
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
4
Алексис
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
5
Ромарик
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
20
Алехандро Альфаро
АП
9
Луис Фабиано
ЦФ
3-3-3-1
1
Руденко
22
Авелар
4
Тубич
44
Чечер
18
Кополовец
19
Ткачук
44
Федецкий
16
Худобяк
9
Кожанов
32
Голодюк
20
Зенев
3-2-2-3
25
Палоп
25
Конко
4
Касерес
14
Эскюде
35
Дабо
3
Наварро
17
Гуаренте
16
Зокора
21
Негредо
8
Перотти
11
Кануте
18
Кополовец
19
Габовда
19
Габовда
18
Кополовец
9
Кожанов
36
Гудыма
36
Гудыма
9
Кожанов
20
Зенев
79
Кузнецов
79
Кузнецов
20
Зенев
17
Гуаренте
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
17
Гуаренте
11
Кануте
5
Ромарик
5
Ромарик
11
Кануте
21
Негредо
9
Фабиано
9
Фабиано
21
Негредо
Остались в запасе
Карпаты
Севилья
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
22
Андрей Тлумак
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
13
Хави Варас
ВР
4
Алексис
ЦЗ
9
Лаутаро Акоста
АП
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
22
Андрей Тлумак
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
4
Алексис
ЦЗ
9
Лаутаро Акоста
АП
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Карпаты - Севилья
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Украина
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