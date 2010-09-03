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Расписание матчей
Швейцария - Австралия
Швейцария - Австралия: обзор матча 03 сентября 2010
Швейцария
03.09.2010, пятница, 22:15
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Австралия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Швейцария - Австралия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
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2 : 1
03.10.2026
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Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
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0 : 3
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Аргентина
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12.07.2026
Швейцария
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03.07.2026
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