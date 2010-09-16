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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - ПСЖ
Севилья - ПСЖ: обзор матча 16 сентября 2010
Севилья
16.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 1 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
76'
Нене
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - ПСЖ
Замена
Г. Оаро
️️️️
Нене
ГОЛ! 0:1!
Нене
Пас отдал
П. Луйиндула
Замена
К. Макелеле
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Д. Перотти
️️️️
Д. Капель
Желтая карточка
С. Тьене
Замена
Ф. Кануте
️️️️
Л. Чигарини
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
Х. Карлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
35
Мухамаду Дабо
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
17
Диего Капель
ЛВ
8
Лука Чигарини
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Хосе Карлос
АП
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛВ
11
Жереми Клеман
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
33
Жан-Эдес Маурис
ПВ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
0
Клод Макелеле
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Палоп
16
Навас
4
Алексис
4
Касерес
35
Дабо
25
Конко
8
Чигарини
16
Зокора
17
Капель
11
Хосе Карлос
9
Фабиано
4-2-2-2
30
Эдель
13
Жалле
22
Арман
6
Камара
29
Тьене
11
Клеман
8
Шантом
33
Маурис
12
Нене
9
Эрдинг
88
Луйиндула
11
Хосе Карлос
17
Гуаренте
17
Гуаренте
11
Хосе Карлос
17
Капель
8
Перотти
8
Перотти
17
Капель
8
Чигарини
11
Кануте
11
Кануте
8
Чигарини
9
Эрдинг
0
Макелеле
0
Макелеле
9
Эрдинг
12
Нене
99
Оаро
99
Оаро
12
Нене
Остались в запасе
Севилья
ПСЖ
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
20
Алехандро Альфаро
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
0
Людовик Жюли
ПП
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
20
Алехандро Альфаро
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
0
Людовик Жюли
ПП
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Севилья - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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