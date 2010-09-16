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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хетафе - Оденсе
Хетафе - Оденсе: обзор матча 16 сентября 2010
Хетафе
16.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 1 тур
2 : 1
Завершен
Оденсе
51'
Х. Арисменди
82'
П. Риос
44'
Х. Арисменди (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Оденсе
Желтая карточка
Х. Андреасен
Желтая карточка
П. Риос
Замена
О. Фельдбалле
️️️️
Б. Кадрии
ГОЛ! 2:1!
П. Риос
Желтая карточка
К. Соренсен
Замена
Х. Тофт
️️️️
А. Юханссон
Замена
П. Риос
️️️️
Д. Парехо
Желтая карточка
Р. Гисласон
Желтая карточка
Мане
Желтая карточка
Ф. Каскеро
ГОЛ! 1:1!
Х. Арисменди
Замена
Кака
️️️️
Т. Хельвег
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
Борха
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Арисменди
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
Мику
️️️️
Х. Гавилан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
(К)
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
8
Борха
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Оденсе
1
Рой Кэрролл
(К)
ВР
3
Йонас Троест
ЦЗ
6
Томас Хельвег
ЦЗ
15
Крис Соренсен
ЦЗ
3
Атле Холанн
ПЗ
20
Ханс-Хенрик Андреасен
ЦП
8
Мохамед Калилу Траоре
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
10
Андреас Юханссон
ЦП
7
Петер Утака
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Оденсе
12
Александр Лунд Хансен
ВР
20
Тимми Йохансен
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
25
Оливер Фельдбалле
ЦП
13
Хенрик Тофт
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
17
Кака
ЦФ
3-5-2
13
Кодина
2
Мане
5
Маркано
6
Диас
14
Гавилан
18
Боатенг
4
Санчес
8
Борха
10
Парехо
14
Арисменди
27
Колунга
4-5-1
1
Кэрролл
3
Холанн
6
Хельвег
15
Соренсен
3
Троест
20
Андреасен
9
Кадрии
19
Гисласон
10
Юханссон
8
Траоре
7
Утака
8
Борха
22
Каскеро
22
Каскеро
8
Борха
10
Парехо
16
Риос
16
Риос
10
Парехо
14
Гавилан
20
Мику
20
Мику
14
Гавилан
9
Кадрии
25
Фельдбалле
25
Фельдбалле
9
Кадрии
10
Юханссон
13
Тофт
13
Тофт
10
Юханссон
6
Хельвег
17
Кака
17
Кака
6
Хельвег
Остались в запасе
Хетафе
Оденсе
19
Оскар Устари
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
20
Тимми Йохансен
ЦЗ
12
Александр Лунд Хансен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
Остались в запасе
20
Тимми Йохансен
ЦЗ
12
Александр Лунд Хансен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Ларс Ольсен
Статистика матча Хетафе - Оденсе
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Оденсе
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
- : -
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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