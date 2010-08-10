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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Плимут Аргайл - Ноттс Каунти
Плимут Аргайл - Ноттс Каунти: обзор матча 10 августа 2010
Плимут Аргайл
10.08.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги
0 : 1
Завершен
Ноттс Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Плимут Аргайл - Ноттс Каунти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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24.10.2026
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20.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 11 тур
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0 : 2
17.10.2026
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Англия. Первая лига, 10 тур
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10.10.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
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21.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 10 тур
Ноттс Каунти
1 : 2
10.10.2026
Оксфорд
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2024.12.31 13:37
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Плимут» благодаря дублю О’Райли (3:1), у гостей забил уроженец Нальчика
2025.03.01 22:40
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2025.02.10 22:40
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