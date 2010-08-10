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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брэдфорд Сити - Ноттингем Форест
Брэдфорд Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 10 августа 2010
Брэдфорд Сити
10.08.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги
2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Брэдфорд Сити - Ноттингем Форест
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Корэл Виндоус Стэдиум
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