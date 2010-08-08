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Расписание матчей
Байер - Фортуна
Байер - Фортуна: обзор матча 08 августа 2010
Байер
08.08.2010, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Фортуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Байер - Фортуна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
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1 : 2
08.11.2026
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0 : 1
05.11.2026
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Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
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Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
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Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
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3 : 2
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0 : 0
30.10.2026
Меппен
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1 : 1
24.10.2026
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1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Информация о матче
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