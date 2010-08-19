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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Днепр
Вильярреал - Днепр: обзор матча 19 августа 2010
Вильярреал
19.08.2010, четверг, 23:55
Лига Европы
5 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Днепр
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Статистика матча Вильярреал - Днепр
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Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
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2 : 0
08.11.2026
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0 : 6
03.11.2026
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Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
- : -
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Днепр
2 : 3
11.10.2026
Динамо Мн
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