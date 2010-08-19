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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Штутгарт
Слован - Штутгарт: обзор матча 19 августа 2010
Слован
19.08.2010, четверг, 20:45
Лига Европы
0 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Штутгарт
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Статистика матча Слован - Штутгарт
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