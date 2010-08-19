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Спортинг - Брондбю
Спортинг - Брондбю: обзор матча 19 августа 2010
Спортинг
19.08.2010, четверг, 23:30
Лига Европы
0 : 2
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
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