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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Фиорентина
Парма - Фиорентина: обзор матча 06 февраля 2011
Парма
06.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
15'
Амаури
49'
Г. Д'Агостино (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Фиорентина
Желтая карточка
Б. Джемаили
Замена
А. Муту
️️️️
В. Бехрами
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Д. Комотто
Желтая карточка
С. Морроне
Замена
М. Донадель
️️️️
М. Маркьонни
Желтая карточка
М. Маркьонни
Замена
Э. Креспо
️️️️
Р. Палладино
Желтая карточка
А. Гамберини
Желтая карточка
М. Гобби
Желтая карточка
А. Миранте
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Д'Агостино
Желтая карточка
Г. Д'Агостино
Замена
С. Морроне
️️️️
Д. Галлоппа
Желтая карточка
Д. Галлоппа
19'
Желтая карточка
Амаури
15'
ГОЛ! 1:0!
Амаури
Пас отдал
С. Джовинко
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Парма
1
Никола Паварини
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Стефано Морроне
ЦП
6
Анжело
ПП
86
Валерий Божинов
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
12
Адриан Муту
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-3-3
83
Миранте
24
Пачи
6
Лукарелли
18
Гобби
5
Дзаккардо
14
Галлоппа
21
Джемаили
80
Валиани
21
Джовинко
11
Амаури
17
Палладино
4-4-2
1
Боруц
16
Комотто
5
Гамберини
31
Кампорезе
21
Паскуаль
32
Маркьонни
85
Бехрами
10
Д'Агостино
11
Сантана
7
Черчи
19
Джилардино
14
Галлоппа
4
Морроне
4
Морроне
14
Галлоппа
17
Палладино
9
Креспо
9
Креспо
17
Палладино
16
Комотто
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
16
Комотто
32
Маркьонни
33
Донадель
33
Донадель
32
Маркьонни
85
Бехрами
12
Муту
12
Муту
85
Бехрами
Остались в запасе
Парма
Фиорентина
1
Никола Паварини
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
6
Анжело
ПП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
33
Нето
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
6
Анжело
ПП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Парма - Фиорентина
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Эннио Тардини
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