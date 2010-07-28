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Расписание матчей
Валенсия - Сток Сити
Валенсия - Сток Сити: обзор матча 28 июля 2010
Валенсия
28.07.2010, среда, 20:30
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Валенсия - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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