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Црвена Звезда - Слован
Црвена Звезда - Слован: обзор матча 29 июля 2010
Црвена Звезда
29.07.2010, четверг, 22:30
Лига Европы
1 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Слован
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Информация о матче
Стадион:
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