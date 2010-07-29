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Нордшелланд - Спортинг
Нордшелланд - Спортинг: обзор матча 29 июля 2010
Нордшелланд
29.07.2010, четверг, 22:30
Лига Европы
0 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
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Статистика матча Нордшелланд - Спортинг
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Матчи команд
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- : -
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1 : 6
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21.10.2026
ЛАСК
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