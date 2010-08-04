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ПАОК - Аякс
ПАОК - Аякс: обзор матча 04 августа 2010
ПАОК
04.08.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов
3 : 3
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Аякс
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Личные встречи
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Статистика матча ПАОК - Аякс
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Матчи команд
ПАОК
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