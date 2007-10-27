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АПЛ 2026/2027
Портсмут - Вест Хэм
Портсмут - Вест Хэм: обзор матча 27 октября 2007
Портсмут
27.10.2007, суббота, 20:15
Англия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
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Статистика матча Портсмут - Вест Хэм
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Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
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- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
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07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
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