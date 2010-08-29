Эспаньол - Хетафе

|30 тур
|4 апреля, воскресенье
|19:00
|Хетафе
|1:1
|Эспаньол
|11 тур
|22 ноября, воскресенье
|19:00
|Эспаньол
|0:2
|Хетафе
|30 тур
|4 апреля, воскресенье
|19:00
|Хетафе
|1:1
|Эспаньол
|11 тур
|22 ноября, воскресенье
|19:00
|Эспаньол
|0:2
|Хетафе
|22 тур
|8 февраля, воскресенье
|19:00
|Хетафе
|1:1
|Эспаньол
|3 тур
|20 сентября, суббота
|23:55
|Эспаньол
|1:1
|Хетафе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Барселона
|38
|30
|6
|2
|95:21
|+74
|96
|2.
|Реал
|38
|29
|5
|4
|102:33
|+69
|92
|3.
|Валенсия
|38
|21
|8
|9
|64:44
|+20
|71
|4.
|Вильярреал
|38
|18
|8
|12
|54:44
|+10
|62
|5.
|Севилья
|38
|17
|7
|14
|62:61
|+1
|58
|6.
|Атлетик Б
|38
|18
|4
|16
|59:55
|+4
|58
|7.
|Атлетико М
|38
|17
|7
|14
|62:53
|+9
|58
|8.
|Эспаньол
|38
|15
|4
|19
|46:55
|-9
|49
|9.
|Осасуна
|38
|13
|8
|17
|45:46
|-1
|47
|10.
|Спортинг Х
|38
|11
|14
|13
|35:42
|-7
|47
|11.
|Малага
|38
|13
|7
|18
|54:68
|-14
|46
|12.
|Расинг
|38
|12
|10
|16
|41:56
|-15
|46
|13.
|Сарагоса
|38
|12
|9
|17
|40:53
|-13
|45
|14.
|Леванте
|38
|12
|9
|17
|41:52
|-11
|45
|15.
|Реал Сосьедад
|38
|14
|3
|21
|49:66
|-17
|45
|16.
|Хетафе
|38
|12
|8
|18
|49:60
|-11
|44
|17.
|Мальорка
|38
|12
|8
|18
|41:56
|-15
|44
|18.
|Депортиво
|38
|10
|13
|15
|31:47
|-16
|43
|19.
|Эркулес
|38
|9
|8
|21
|36:60
|-24
|35
|20.
|Альмерия
|38
|6
|12
|20
|36:70
|-34
|30