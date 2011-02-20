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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Академика - Риу Аве
Академика - Риу Аве: обзор матча 20 февраля 2011
Академика
20.02.2011, воскресенье, 19:00
Португалия. Высшая лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Риу Аве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Академика - Риу Аве
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Академика
Португалия. Примейра, 34 тур
Тондела
2 : 0
14.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 33 тур
Академика
0 : 0
07.05.2016
Брага
Португалия. Примейра, 32 тур
Униан Мадейра
3 : 1
01.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 31 тур
Академика
1 : 2
23.04.2016
Порту
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 1
17.04.2016
Академика
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Коимбра
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