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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Портимоненси
Маритиму - Портимоненси: обзор матча 19 декабря 2010
Маритиму
19.12.2010, воскресенье, 19:00
Португалия. Высшая лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Портимоненси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Маритиму - Портимоненси
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Эшторил
0 : 0
08.11.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
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