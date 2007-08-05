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Судьи
Главный судья:
Любош Михел (Свидник)

Локомотив - Милан

05.08.2007, Воскресенье, 18:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Кубок РЖД Локомотив - Милан
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