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Судьи
Главный судья:
Любош Михел (Свидник)

Локомотив - Реал

03.08.2007, Пятница, 20:45 мск Москва, стадион РЖД-Арена Кубок РЖД Локомотив - Реал
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