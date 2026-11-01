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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Артис
Яблонец - Артис: онлайн-трансляция 17 April 2027
Яблонец
17.04.2027, Saturday, 16:00
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
- : -
Не начался
Артис
Матч
Таблица
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 3 тур
Рига
- : -
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Лига конференций, 2 тур
Яблонец
0 : 0
22.10.2026
Брайтон
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Яблонец
2 : 3
18.10.2026
Виктория
Лига конференций, 1 тур
Фрайбург
3 : 2
15.10.2026
Яблонец
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
- : -
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Градец-Кралове
1 : 0
10.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Зброевка
2 : 1
12.09.2026
Артис
Информация о матче
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Яблонец
Артис
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
11:13
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
11:13
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
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- : -
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
- : -
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
- : -
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
- : -
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
- : -
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
- : -
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
- : -
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
- : -
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
- : -
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
- : -
07.11.2026
Баник
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