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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Артис - Славия
Артис - Славия: онлайн-трансляция 10 April 2027
Артис
10.04.2027, Saturday, 16:00
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
- : -
Не начался
Славия
Матч
Таблица
Матчи команд
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
- : -
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Градец-Кралове
1 : 0
10.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Зброевка
2 : 1
12.09.2026
Артис
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
2 : 0
13.10.2026
Славия
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Славия
«Славия» – «Арсенал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
Вчера, 10:37
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Арсенала» на победу в матче 4 тура
Вчера, 09:41
«Фенербахче» – «Славия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
«Фенербахче» – «Славия» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3-й тур, 20 октября 2026
19 октября
Лига чемпионов: шансы «Фенербахче» и «Славии» на победу в матче 3-го тура
19 октября
«Славия» – «Арсенал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
Вчера, 10:37
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Арсенала» на победу в матче 4 тура
Вчера, 09:41
«Фенербахче» – «Славия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
«Фенербахче» – «Славия» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3-й тур, 20 октября 2026
19 октября
Лига чемпионов: шансы «Фенербахче» и «Славии» на победу в матче 3-го тура
19 октября
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Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
- : -
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
- : -
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
- : -
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
- : -
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
- : -
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
- : -
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
- : -
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
- : -
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
- : -
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
- : -
07.11.2026
Баник
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