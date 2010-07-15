Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зестафони - Дукла ББ
Зестафони - Дукла ББ: обзор матча 15 июля 2010
Зестафони
15.07.2010, четверг, 20:00
Лига Европы
3 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Дукла ББ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зестафони - Дукла ББ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зестафони
Лига Европы, 2 раунд
Спартак Тр
3 : 0
24.07.2014
Зестафони
Лига Европы, 2 раунд
Зестафони
0 : 0
17.07.2014
Спартак Тр
Лига чемпионов, 2 раунд
Зестафони
2 : 2
24.07.2012
Нефтчи
Лига чемпионов, 2 раунд
Нефтчи
3 : 0
17.07.2012
Зестафони
Marbella Cup
Крылья Советов
2 : 2
09.02.2012
Зестафони
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
- : -
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Дукла ББ
1 : 0
18.10.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Тренчин
0 : 1
10.10.2026
Дукла ББ
Информация о матче
Стадион:
Давид Абашидзе
Новости команд
Все
Зестафони
Дукла ББ
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Российский тренер «Дуклы» – о Комличенко: «Не верю, что он сможет забивать в России столько же, сколько в Чехии»
2020.05.13 14:01
2
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Российский тренер «Дуклы» – о Комличенко: «Не верю, что он сможет забивать в России столько же, сколько в Чехии»
2020.05.13 14:01
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+