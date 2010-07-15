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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
МюПа - Сан-Хулиа
МюПа - Сан-Хулиа: обзор матча 15 июля 2010
МюПа
15.07.2010, четверг, 20:00
Лига Европы
3 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Сан-Хулиа
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча МюПа - Сан-Хулиа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
МюПа
Лига Европы, 2 раунд
МюПа
0 : 0
24.07.2014
Динамо Мн
Лига Европы, 2 раунд
Динамо Мн
3 : 0
17.07.2014
МюПа
Лига Европы, 1 раунд
ИФ
0 : 0
10.07.2014
МюПа
Лига Европы, 1 раунд
МюПа
1 : 0
03.07.2014
ИФ
Лига Европы, 2 раунд
МюПа
0 : 2
26.07.2012
Бухарест
Сан-Хулиа
Лига конференций, 1 раунд
Гзира Юнайтед
1 : 1
15.07.2021
Сан-Хулиа
Лига конференций, 1 раунд
Сан-Хулиа
0 : 0
08.07.2021
Гзира Юнайтед
Лига Европы, 1 раунд
Сан-Хулиа
0 : 5
06.07.2017
Скендербеу
Лига Европы, 1 раунд
Скендербеу
1 : 0
29.06.2017
Сан-Хулиа
Лига Европы, 1 раунд
Рандерс
3 : 0
09.07.2015
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