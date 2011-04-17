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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лион
ПСЖ - Лион: обзор матча 17 апреля 2011
ПСЖ
17.04.2011, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 0
Завершен
Лион
77'
З. Камара
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лион
Замена
С. Тьене
️️️️
Нене
Замена
С. Дельгадо
️️️️
Д. Бриан
Замена
М. Пьянич
️️️️
К. Чельстрем
ГОЛ! 1:0!
З. Камара
Пас отдал
Л. Жюли
Замена
Ж. Клеман
️️️️
Сеара
Замена
Л. Жюли
️️️️
М. Эрдинг
Желтая карточка
К. Чельстрем
Желтая карточка
К. Шантом
Замена
Эдерсон
️️️️
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
К. Жалле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
22
Сильвен Арман
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
12
Нене
ЛП
0
Клод Макелеле
(К)
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
13
Кристоф Жалле
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
28
Жереми Тулалан
(К)
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
9
Лисандро
ЛП
4
Ким Чельстрем
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
7
Джимми Бриан
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
4-4-2
0
Купе
22
Арман
12
Сахо
6
Камара
2
Сеара
12
Нене
0
Макелеле
8
Шантом
13
Жалле
99
Оаро
9
Эрдинг
4-2-3-1
1
Льорис
15
Ревейер
6
Ловрен
28
Тулалан
26
Сиссоко
4
Чельстрем
25
Гоналон
7
Бриан
8
Гуркюфф
9
Лисандро
18
Гомис
12
Нене
29
Тьене
29
Тьене
12
Нене
2
Сеара
11
Клеман
11
Клеман
2
Сеара
9
Эрдинг
0
Жюли
0
Жюли
9
Эрдинг
8
Гуркюфф
10
Эдерсон
10
Эдерсон
8
Гуркюфф
4
Чельстрем
15
Пьянич
15
Пьянич
4
Чельстрем
7
Бриан
19
Дельгадо
19
Дельгадо
7
Бриан
Остались в запасе
ПСЖ
Лион
30
Апула Эдель
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча ПСЖ - Лион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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