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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Марсель
Осер - Марсель: обзор матча 11 декабря 2010
Осер
11.12.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
40'
В. Бирса (П)
9'
Л. Реми
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Марсель
Желтая карточка
Э. Ле Таллек
Замена
Э. Ле Таллек
️️️️
Ж. Кверсия
Замена
Т. Тайво
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
Р. Конту
Желтая карточка
К. Шафни
Желтая карточка
А. Траоре
+3
+3
Желтая карточка
А. Жиньяк
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Бирса
Красная карточка
С. Мбиа
Замена
А. Жиньяк
️️️️
Брандао
Травма
Брандао
Замена
Б. Шейру
️️️️
Э. Сиссе
20'
Травма
Э. Сиссе
ГОЛ! 0:1!
Л. Реми
Пас отдал
Брандао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
3
Стефан Грихтинг
ЛЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
15
Дариуш Дудка
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЛП
20
Ален Траоре
ОП
25
Камел Шафни
ОП
18
Рой Конту
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
25
Стефан Мбиа
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
27
Лучо Гонсалес
ПП
11
Брандао
ЛФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Максим Буржуа
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
4-2-3-1
16
Сорен
3
Грихтинг
6
Кулибали
12
Миньо
15
Дудка
20
Траоре
25
Шафни
23
Бирса
18
Конту
14
Олиеч
20
Кверсия
4-2-2-2
30
Манданда
77
Каборе
20
Диавара
25
Мбиа
5
Хайнце
27
Гонсалес
22
Сиссе
28
Вальбуэна
24
Айю
14
Реми
11
Брандао
18
Конту
7
Саммаритано
7
Саммаритано
18
Конту
20
Кверсия
14
Ле Таллек
14
Ле Таллек
20
Кверсия
28
Вальбуэна
0
Тайво
0
Тайво
28
Вальбуэна
22
Сиссе
8
Шейру
8
Шейру
22
Сиссе
11
Брандао
10
Жиньяк
10
Жиньяк
11
Брандао
Остались в запасе
Осер
Марсель
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
7
Стивен Ланжиль
РФ
Главный тренер
Жан Фернандес
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
7
Стивен Ланжиль
РФ
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Осер - Марсель
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Аббе-Дешамп
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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