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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Марсель
ПСЖ - Марсель: обзор матча 07 ноября 2010
ПСЖ
07.11.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 1
Завершен
Марсель
9'
М. Эрдинг
18'
Г. Оаро
22'
Л. Гонсалес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Марсель
Замена
Брандао
️️️️
Л. Реми
Желтая карточка
С. Диавара
Замена
А. Айю
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Л. Гонсалес
Замена
П. Луйиндула
️️️️
М. Эрдинг
Замена
М. Бодмер
️️️️
Л. Жюли
Желтая карточка
К. Шантом
Желтая карточка
Л. Жюли
ГОЛ! 2:1!
Л. Гонсалес
Пас отдал
А. Жиньяк
ГОЛ! 2:0!
Г. Оаро
Пас отдал
Нене
18'
ГОЛ! 1:0!
М. Эрдинг
0'
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
Ш. Каборе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
13
Кристоф Жалле
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
29
Сиака Тьене
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЛП
0
Клод Макелеле
(К)
ОП
12
Нене
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Бенуа Шейру
ЛП
77
Шарль Каборе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
27
Лучо Гонсалес
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЛФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
4-1-3-2
30
Эдель
13
Жалле
22
Арман
29
Тьене
12
Сахо
0
Макелеле
8
Шантом
12
Нене
0
Жюли
9
Эрдинг
99
Оаро
4-3-1-2
30
Манданда
3
Аспиликуэта
20
Диавара
5
Хайнце
0
Тайво
27
Гонсалес
77
Каборе
8
Шейру
28
Вальбуэна
14
Реми
10
Жиньяк
0
Жюли
24
Бодмер
24
Бодмер
0
Жюли
9
Эрдинг
88
Луйиндула
88
Луйиндула
9
Эрдинг
77
Каборе
7
Абриэль
7
Абриэль
77
Каборе
28
Вальбуэна
24
Айю
24
Айю
28
Вальбуэна
14
Реми
11
Брандао
11
Брандао
14
Реми
Остались в запасе
ПСЖ
Марсель
0
Грегори Купе
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча ПСЖ - Марсель
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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