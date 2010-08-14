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Валансьен - Марсель

14.08.2010, Суббота, 21:00 мск Валансьенн, стадион Нунгессер Трансляция: "НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая) Франция. Лига 1, 2 тур Валансьен - Марсель
Франция. Лига 1 (2009/2010)
23 тур
7 февраля, воскресенье 23:00 Марсель 5:1 Валансьен
7 тур
26 сентября, суббота 21:00 Валансьен 3:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 21:00 Марсель 0:0 Валансьен
9 тур
19 октября, воскресенье 23:00 Валансьен 1:3 Марсель
Франция. Лига 1 (2007/2008)
21 тур
19 января, суббота 22:00 Марсель 3:1 Валансьен
3 тур
15 августа, среда 20:30 Валансьен 2:1 Марсель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лилль 38 21 13 4 68:36 +32 76
2. Марсель 38 18 14 6 62:39 +23 68
3. Лион 38 17 13 8 61:40 +21 64
4. ПСЖ 38 15 15 8 56:41 +15 60
5. Сошо 38 17 7 14 60:43 +17 58
6. Ренн 38 15 11 12 38:35 +3 56
7. Бордо 38 12 15 11 43:42 +1 51
8. Тулуза 38 14 8 16 38:36 +2 50
9. Осер 38 10 19 9 45:41 +4 49
10. Сент-Этьен 38 12 13 13 46:47 -1 49
11. Лорьян 38 12 13 13 46:48 -2 49
12. Валансьен 38 10 18 10 45:41 +4 48
13. Нанси 38 13 9 16 43:48 -5 48
14. Монпелье 38 12 11 15 32:43 -11 47
15. Кан 38 11 13 14 46:51 -5 46
16. Брест 38 11 13 14 36:43 -7 46
17. Ницца 38 11 13 14 33:48 -15 46
18. Монако 38 9 17 12 36:40 -4 44
19. Ланс 38 7 14 17 35:58 -23 35
20. Арль-Авиньон 38 3 11 24 21:70 -49 20
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