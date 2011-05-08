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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Ковентри
Норвич Сити - Ковентри: обзор матча 08 мая 2011
Норвич Сити
08.05.2011, воскресенье, 18:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
2 : 2
Завершен
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Статистика матча Норвич Сити - Ковентри
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Информация о матче
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