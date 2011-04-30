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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Кристал Пэлас
Халл Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 30 апреля 2011
Халл Сити
30.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
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Статистика матча Халл Сити - Кристал Пэлас
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