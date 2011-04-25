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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Дерби Каунти
Норвич Сити - Дерби Каунти: обзор матча 25 апреля 2011
Норвич Сити
25.04.2011, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
3 : 2
Завершен
Дерби Каунти
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Норвич Сити - Дерби Каунти
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0
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Матчи команд
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03.11.2026
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31.10.2026
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1 : 1
24.10.2026
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Информация о матче
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