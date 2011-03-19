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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Норвич Сити
Халл Сити - Норвич Сити: обзор матча 19 марта 2011
Халл Сити
19.03.2011, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
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Статистика матча Халл Сити - Норвич Сити
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Матчи команд
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Халл Сити
- : -
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
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17.10.2026
Портсмут
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