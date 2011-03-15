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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Ковентри
Бернли - Ковентри: обзор матча 15 марта 2011
Бернли
15.03.2011, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 2
Завершен
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