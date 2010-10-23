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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Барнсли
Ковентри - Барнсли: обзор матча 23 октября 2010
Ковентри
23.10.2010, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
3 : 0
Завершен
Барнсли
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