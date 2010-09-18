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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Дерби Каунти
Барнсли - Дерби Каунти: обзор матча 18 сентября 2010
Барнсли
18.09.2010, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 1
Завершен
Дерби Каунти
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Статистика матча Барнсли - Дерби Каунти
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