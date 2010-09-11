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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Лестер
Ковентри - Лестер: обзор матча 11 сентября 2010
Ковентри
11.09.2010, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
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