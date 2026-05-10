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Расписание матчей
Россия. Женская Суперлига
ЖФК Динамо - ЖФК Крылья Советов
ЖФК Динамо - ЖФК Крылья Советов: обзор матча 10 мая 2026
ЖФК Динамо
10.05.2026, воскресенье, 14:00
Россия. Женская Суперлига, 7 тур
0 : 1
Завершен
ЖФК Крылья Советов
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча ЖФК Динамо - ЖФК Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Информация о матче
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
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2025.03.14 10:43
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Россия. Женская Суперлига, 13 тур
Рязань-ВДВ
- : -
11.07.2026
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Россия. Женская Суперлига, 13 тур
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