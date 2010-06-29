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Судьи
Главный судья:
Эктор Вальтер Бальдасси (Аргентина)
Помощники:
Рикардо Касас, Эрнан Майдана (оба - Аргентина)

Испания - Португалия

29.06.2010, Вторник, 22:30 мск Кейптаун, стадион Грин Пойнт Трансляция: "Россия-1" - 22:25 (прямая трансляция) Чемпионат мира, 1/8 финала Испания - Португалия
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 3 2 0 1 4:2 +2 6
2. Чили 3 2 0 1 3:2 +1 6
3. Швейцария 3 1 1 1 1:1 0 4
4. Гондурас 3 0 1 2 0:3 -3 1
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