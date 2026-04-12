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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Депортиво Мальдонадо - Насьональ
Депортиво Мальдонадо - Насьональ: обзор матча 12 апреля 2026
Депортиво Мальдонадо
12.04.2026, воскресенье, 01:00
Уругвай. Примера, 11 тур
4 : 2
Завершен
Насьональ
17'
S. Ramírez
41'
C. Tabó
80'
G. Lopez
28'
Н. Лопес
40'
Н. Лопес (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Мальдонадо - Насьональ
Завершен
90'
+7
Желтая карточка
Ignacio Suárez
90'
+2
Желтая карточка
Paolo Calione
90'
+8'
87'
Красная карточка
Николас Лопес
Замена
Lucas Núñez
️️️️➡️️
Matías Espíndola
85'
Замена
Nicolás Fuica
️️️️➡️️
Hernán Menosse
85'
Желтая карточка
Хуан Рамос
84'
84'
Желтая карточка
Максимилиано Гомес
ГОЛ! 3:2!
Guillermo Lopez
80'
Желтая карточка
Elías de León
76'
73'
Замена
Максимилиано Гомес
️️️️➡️️
Pável Núñez
Замена
Elías de León
️️️️➡️️
Renato César
72'
Замена
Guillermo Lopez
️️️️➡️️
Santiago Ramírez
72'
67'
Замена
L. Rodriguez
️️️️➡️️
Luciano Boggio
67'
Замена
Juan Cruz De los Santos
️️️️➡️️
T. Veron
Замена
Adrián Vila
️️️️➡️️
Christian Tabó
67'
Желтая карточка
Maximiliano González
64'
62'
Замена
Николас Лодейро
️️️️➡️️
Mauricio Vera
47'
Желтая карточка
Mauricio Vera
45'
+2'
ГОЛ! 2:2!
Christian Tabó
41'
40'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Николас Лопес
Желтая карточка
Hernán Menosse
31'
28'
ГОЛ! 1:1!
Николас Лопес
ГОЛ! 1:0!
Santiago Ramírez
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Мальдонадо
25
Diego Segovia
ВР
22
Хуан Рамос
ЛЗ
3
Hernán Menosse
ЦЗ
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
8
Maximiliano González
ЦП
16
Renato César
ЦП
21
Matías Espíndola
ЦП
42
Joaquín Fernández
ЦФ
10
Maximiliano Noble
ЦФ
14
Christian Tabó
ЦФ
17
Santiago Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Ди Нойя
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
15
Paolo Calione
ЦЗ
32
T. Viera
ЦЗ
8
Mauricio Vera
ЦЗ
6
Luciano Boggio
ЦП
34
Federico Bais
ЦП
5
Juan Pintado
ЦФ
27
T. Veron
ЦФ
18
Pável Núñez
ЦФ
7
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Депортиво Мальдонадо
1
Adriano Freitas
ВР
19
Facundo Tealde
ЦЗ
33
Nicolás Fuica
ЦЗ
23
Adrián Vila
ЦП
80
Bruno Centeno
ЦП
9
Elías de León
ЦП
5
Lucas Núñez
ЦП
15
Sebastián González
ЦП
20
Sebastián Tormo
ЦП
11
Guillermo Lopez
ЦФ
Насьональ
40
Juan Bianchi
ВР
77
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
14
Николас Лодейро
ЦП
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
23
L. Rodriguez
ЦП
10
Alexander dos Santos
ЦП
30
Baltasar Barcia
ЦП
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
3-3-4
25
22
Рамос
4
3
8
16
21
42
17
14
10
3-2-4
25
15
32
8
6
34
7
Лопес
18
27
5
3
33
33
3
14
23
23
14
16
9
9
16
21
5
5
21
17
11
11
17
8
14
Лодейро
14
Лодейро
8
27
19
19
27
6
23
23
6
11
11
18
9
Гомес
9
Гомес
18
Остались в запасе
Депортиво Мальдонадо
Насьональ
1
Adriano Freitas
ВР
19
Facundo Tealde
ЦЗ
80
Bruno Centeno
ЦП
15
Sebastián González
ЦП
20
Sebastián Tormo
ЦП
Главный тренер
Габриэль Ди Нойя
40
Juan Bianchi
ВР
77
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
10
Alexander dos Santos
ЦП
30
Baltasar Barcia
ЦП
Главный тренер
Альваро Рекоба
Остались в запасе
1
Adriano Freitas
ВР
19
Facundo Tealde
ЦЗ
80
Bruno Centeno
ЦП
15
Sebastián González
ЦП
20
Sebastián Tormo
ЦП
Остались в запасе
40
Juan Bianchi
ВР
77
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
10
Alexander dos Santos
ЦП
30
Baltasar Barcia
ЦП
Главный тренер
Габриэль Ди Нойя
Главный тренер
Альваро Рекоба
Статистика матча Депортиво Мальдонадо - Насьональ
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Estadio Domingo Burgueno Miguel, Maldonado
Посещаемость:
20000
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