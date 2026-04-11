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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро Ларго - Серро
Серро Ларго - Серро: обзор матча 11 апреля 2026
Серро Ларго
11.04.2026, суббота, 02:00
Уругвай. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Серро
12'
L. Correa
90+1'
A. Macelli
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро Ларго - Серро
Завершен
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Alejo Macelli
90'
+7'
89'
Замена
️️️️➡️️
Jairo Sebastián Amaro Mello
Замена
️️️️➡️️
Tiziano Correa
89'
89'
Замена
️️️️➡️️
Mateo Argüello
Замена
️️️️➡️️
A. Pandiani
89'
84'
Желтая карточка
Brahian Alemán
Замена
️️️️➡️️
Diego Daguerre
78'
77'
Замена
️️️️➡️️
Bruno Morales
70'
Замена
️️️️➡️️
Cristian Barros
Замена
️️️️➡️️
Emiliano Jourdan
68'
Замена
️️️️➡️️
Mario García
68'
53'
Желтая карточка
Jairo Sebastián Amaro Mello
46'
Замена
️️️️➡️️
Brian Quinteros
45'
+3'
Желтая карточка
Santiago Franca
30'
ГОЛ! 1:0!
Lucas Correa
12'
Желтая карточка
Emiliano Jourdan
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Серро Ларго
12
Pedro González
ВР
16
Matías Fracchia
ЦЗ
20
Santiago Franca
ЦЗ
14
Lucas Correa
ЦП
8
Mario García
ЦП
5
Santiago Marcel
ЦП
25
Emiliano Jourdan
ЦП
10
A. Pandiani
ЦП
17
A. Hernandez
ЦФ
18
Diego Daguerre
ЦФ
9
Tiziano Correa
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Серро
25
Fabrizio Correa
ВР
3
Ariel Lima
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
4
Mateo Argüello
ЦЗ
6
F. Bregante
ЦЗ
5
Alejo Macelli
ЦП
31
Jairo Sebastián Amaro Mello
ЦП
10
Brahian Alemán
ЦП
13
Brian Quinteros
ЦП
27
Cristian Barros
ЦП
9
Bruno Morales
ЦФ
Главный тренер
Табаре Силва
2-5-3
12
16
20
8
5
25
10
14
9
18
17
4-5-1
25
17
4
6
3
5
10
13
27
31
9
Остались в запасе
Серро Ларго
Серро
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Главный тренер
Табаре Силва
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Главный тренер
Табаре Силва
Статистика матча Серро Ларго - Серро
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Vikonis, Uruguay
Стадион:
Estadio Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla, Melo
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Серро Ларго
Серро
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- : -
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Уругвай. Примера, 5 тур
Депортиво Мальдонадо
- : -
11.07.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 5 тур
Хувентуд
- : -
11.07.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 5 тур
Данубио
- : -
11.07.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 5 тур
Монтевидео Уондерерс
- : -
12.07.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 5 тур
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1 : 0
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