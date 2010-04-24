Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЖФК ЦСКА - ЖФК Краснодар: онлайн-трансляция 31 октября 2026

ЖФК ЦСКА
31.10.2026, суббота, 14:00
Россия. Женская Суперлига, 24 тур
- : -
Не начался
ЖФК Краснодар
Матч Личные встречи Таблица
Новости команд
Все
ЖФК ЦСКА
ЖФК Краснодар
Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Краснодару» за 20-летнюю Шубу
25 апреля
3
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
24 апреля
10
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Бывший вратарь «Спартака» Хомич, который «гонял подсрачниками» Дзюбу, нашел новую работу
15 января
1
«Спартак» попытается перехватить у «Зенита» молодую Шубу
2025.11.29 17:44
5
Бывший вратарь «Спартака» Хомич, который «гонял подсрачниками» Дзюбу, нашел новую работу
15 января
1
Глушаков снялся в промо к финалу женского Кубка России
2025.10.09 01:00
Вратарь ЦСКА – о победе над «Спартаком»: «Стейк готов, приятного аппетита»
2025.08.30 16:47
15
Футболистки ЦСКА и «Спартака» едва не подрались в дерби
2025.04.13 13:33
4
Футболистка ЦСКА сообщила о трагедии в семье: «Как много у нас было планов»
2025.01.08 21:47
1
Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Краснодару» за 20-летнюю Шубу
25 апреля
3
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
24 апреля
10
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Спартак» попытается перехватить у «Зенита» молодую Шубу
2025.11.29 17:44
5
«Краснодар» готов зимой продать «Зениту» Шубу за 13 миллионов рублей
2025.11.25 00:24
6
Больше новостей
Россия. Женская Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Россия. Женская Суперлига, 12 тур
ЖФК Динамо
- : -
27.06.2026
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 12 тур
ЖФК Енисей
- : -
27.06.2026
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 12 тур
ЖФК Рубин
- : -
27.06.2026
ЖФК Чертаново
Россия. Женская Суперлига, 12 тур
ЖФК Крылья Советов
- : -
27.06.2026
ЖФК Ростов
Россия. Женская Суперлига, 12 тур
ЖФК ЦСКА
- : -
27.06.2026
ЖФК Зенит
Россия. Женская Суперлига, 12 тур
ЖФК Динамо
- : -
27.06.2026
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 12 тур
ЖФК Енисей
- : -
27.06.2026
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 12 тур
ЖФК Рубин
- : -
27.06.2026
ЖФК Чертаново
Россия. Женская Суперлига, 12 тур
ЖФК Крылья Советов
- : -
27.06.2026
ЖФК Ростов
Россия. Женская Суперлига, 12 тур
ЖФК ЦСКА
- : -
27.06.2026
ЖФК Зенит
Последние матчи
Все
ЖФК ЦСКА
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 11 тур
ЖФК Динамо
2 : 0
20.06.2026
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 11 тур
ЖФК Рубин
2 : 3
20.06.2026
ЖФК ЦСКА
Россия. Женская Суперлига, 10 тур
ЖФК Краснодар
0 : 3
30.05.2026
ЖФК ЦСКА
Россия. Женская Суперлига, 9 тур
Рязань-ВДВ
0 : 1
23.05.2026
ЖФК ЦСКА
Россия. Женская Суперлига, 9 тур
ЖФК Крылья Советов
1 : 1
23.05.2026
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 11 тур
ЖФК Рубин
2 : 3
20.06.2026
ЖФК ЦСКА
Россия. Женская Суперлига, 10 тур
ЖФК Краснодар
0 : 3
30.05.2026
ЖФК ЦСКА
Россия. Женская Суперлига, 9 тур
Рязань-ВДВ
0 : 1
23.05.2026
ЖФК ЦСКА
Россия. Женская Суперлига, 7 тур
ЖФК ЦСКА
4 : 0
10.05.2026
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 6 тур
ЖФК Енисей
0 : 3
02.05.2026
ЖФК ЦСКА
Россия. Женская Суперлига, 11 тур
ЖФК Динамо
2 : 0
20.06.2026
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 10 тур
ЖФК Краснодар
0 : 3
30.05.2026
ЖФК ЦСКА
Россия. Женская Суперлига, 9 тур
ЖФК Крылья Советов
1 : 1
23.05.2026
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 8 тур
ЖФК Краснодар
2 : 0
16.05.2026
ЖФК Ростов
Россия. Женская Суперлига, 7 тур
ЖФК Краснодар
1 : 3
10.05.2026
ЖФК Чертаново
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 