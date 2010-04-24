Россия. Женская Суперлига, 11 тур
Россия. Женская Суперлига, 11 тур
Россия. Женская Суперлига, 10 тур
Россия. Женская Суперлига, 9 тур
Россия. Женская Суперлига, 9 тур
Россия. Женская Суперлига, 11 тур
Россия. Женская Суперлига, 10 тур
Россия. Женская Суперлига, 9 тур
Россия. Женская Суперлига, 7 тур
Россия. Женская Суперлига, 6 тур
Россия. Женская Суперлига, 11 тур
Россия. Женская Суперлига, 10 тур
Россия. Женская Суперлига, 9 тур
Россия. Женская Суперлига, 8 тур
Россия. Женская Суперлига, 7 тур