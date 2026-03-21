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Расписание матчей
Косово. Суперлига
Приштина - Балкани
Приштина - Балкани: обзор матча 21 марта 2026
Приштина
21.03.2026, суббота, 15:00
Косово. Суперлига, 26 тур
1 : 0
Завершен
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Балкани
«Шериф» – «Приштина»: прогноз на матч 10 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:10
Прогноз на точный счeт матча «Шериф» – «Приштина»: Лига Европы, 10 июля 2025
2025.07.09 09:10
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Команда из Косово впервые вышла в групповой этап еврокубков
2022.08.25 23:23
7
«Шериф» – «Приштина»: прогноз на матч 10 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:10
Прогноз на точный счeт матча «Шериф» – «Приштина»: Лига Европы, 10 июля 2025
2025.07.09 09:10
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Команда из Косово впервые вышла в групповой этап еврокубков
2022.08.25 23:23
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1 : 0
31.05.2026
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Феризай
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17.05.2026
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1 : 2
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03.05.2026
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