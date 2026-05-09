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Джюгас Тельшай - Ритеряй: обзор матча 09 мая 2026

Джюгас Тельшай
09.05.2026, суббота, 18:00
Литва. А-Лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Ритеряй
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Джюгас Тельшай - Ритеряй
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Посещаемость:
783
Новости команд
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Джюгас Тельшай
Ритеряй
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13 сентября 2018, 12:30
7
Динияр Билялетдинов: «В «Рубине» было приказано меня «закопать»
25 апреля 2018, 22:00
18
Динияр Билялетдинов: «Играть к Карпину ни за что бы сейчас не пошел. Сработаться с ним нереально»
25 апреля 2018, 13:13
11
Ринат Билялетдинов: «В «Тракае» к моему сыну относятся более профессионально, чем в «Рубине»
31 марта 2018, 06:27
7
«Чемпионат»: Билялетдинов мог перейти из «Тракая» в «Сарпсборг 08», но не сумел договориться по зарплате
24 февраля 2018, 18:26
Билялетдинов отказался вернуться в Россию и продлил контракт с «Тракаем»
13 сентября 2018, 12:30
7
Динияр Билялетдинов: «В «Рубине» было приказано меня «закопать»
25 апреля 2018, 22:00
18
Динияр Билялетдинов: «Играть к Карпину ни за что бы сейчас не пошел. Сработаться с ним нереально»
25 апреля 2018, 13:13
11
Ринат Билялетдинов: «В «Тракае» к моему сыну относятся более профессионально, чем в «Рубине»
31 марта 2018, 06:27
7
«Чемпионат»: Билялетдинов мог перейти из «Тракая» в «Сарпсборг 08», но не сумел договориться по зарплате
24 февраля 2018, 18:26
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