Билялетдинов отказался вернуться в Россию и продлил контракт с «Тракаем»

Динияр Билялетдинов: «В «Рубине» было приказано меня «закопать»

Динияр Билялетдинов: «Играть к Карпину ни за что бы сейчас не пошел. Сработаться с ним нереально»

Ринат Билялетдинов: «В «Тракае» к моему сыну относятся более профессионально, чем в «Рубине»

«Чемпионат»: Билялетдинов мог перейти из «Тракая» в «Сарпсборг 08», но не сумел договориться по зарплате