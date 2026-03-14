Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чунцин Тунлянлун - Ляонин Тиерен
Чунцин Тунлянлун - Ляонин Тиерен: обзор матча 14 марта 2026
Чунцин Тунлянлун
14.03.2026, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ляонин Тиерен
58'
G. Cîmpanu
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чунцин Тунлянлун - Ляонин Тиерен
Завершен
90'
+2
Желтая карточка
Gao Jiarun
90'
+5'
Замена
Yu-Hei Ng
️️️️➡️️
Xiang Yuwang
82'
Замена
Chen Chunxin
️️️️➡️️
George Cîmpanu
82'
Замена
Zhang Zhixiong
️️️️➡️️
Ибраим Амаду
78'
77'
Замена
Куни
️️️️➡️️
Tixiang Li
77'
Замена
Li Haoran
️️️️➡️️
Dong Xu
Желтая карточка
Ибраим Амаду
71'
69'
Желтая карточка
Фелипе
Замена
Du Yuezheng
️️️️➡️️
Ландри Димата
65'
58'
Замена
Chen Binbin
️️️️➡️️
Ange Kouamé
58'
Замена
Ximing Pan
️️️️➡️️
Dinghao Yan
ГОЛ! 1:0!
George Cîmpanu
58'
55'
Красная карточка
Павле Вагич
Замена
Wei Suowei
️️️️➡️️
Qilong Ruan
46'
45'
+1'
25'
Желтая карточка
Dinghao Yan
18'
Желтая карточка
Жеффиньо
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чунцин Тунлянлун
1
Haoyang Yao
ВР
38
Qilong Ruan
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
3
Zhang Yingkai
ЦЗ
26
Xiaoqiang He
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
8
Zhenquan Li
ЦП
7
Xiang Yuwang
(К)
ЦП
33
Lucão
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Цзянье Лю
Ляонин Тиерен
21
Rongze Han
ВР
27
Gao Jiarun
ЦЗ
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
6
Павле Вагич
ОП
15
Фелипе
(К)
ОП
18
Tixiang Li
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
47
Жеффиньо
ЛВ
7
Ange Kouamé
ЦФ
9
Guy Carel Mbenza Kamboleke
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
Чунцин Тунлянлун
31
Zitong Wu
ВР
24
Mingshi Liu
ЦЗ
37
Wei Suowei
ЦЗ
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
4
Ruijie Yue
ЦЗ
5
Xuheng Huang
ЦЗ
16
Zhang Zhixiong
ЦП
15
Chen Chunxin
ЦП
19
Du Yuezheng
ЦФ
17
Yu-Hei Ng
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
18
Weipeng Liang
ЦФ
Ляонин Тиерен
29
Yan Zhang
ВР
1
Kudirat Ablet
ВР
3
Ximing Pan
ЦЗ
35
Li Haoran
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
33
Tian Yinong
ЦП
36
De'ao Tian
ЦП
10
Куни
АП
11
Chen Binbin
ЦФ
14
Zang Yifeng
ЦФ
17
Yuda Tian
ЦФ
4-1-2-3
1
38
3
26
32
Нгаду-Нгаджуй
10
Амаду
8
7
11
Димата
9
33
3-2-2-1-2
21
27
26
28
6
Вагич
15
Фелипе
18
8
47
Жеффиньо
9
7
38
37
37
38
10
Амаду
16
16
10
Амаду
9
15
15
9
11
Димата
19
19
11
Димата
7
17
17
7
8
3
3
8
28
35
35
28
18
10
Куни
10
Куни
18
7
11
11
7
Остались в запасе
Чунцин Тунлянлун
Ляонин Тиерен
31
Zitong Wu
ВР
24
Mingshi Liu
ЦЗ
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
4
Ruijie Yue
ЦЗ
5
Xuheng Huang
ЦЗ
30
Yutao Bai
ЦФ
18
Weipeng Liang
ЦФ
Главный тренер
Цзянье Лю
29
Yan Zhang
ВР
1
Kudirat Ablet
ВР
4
Tian Ziyi
ЦЗ
33
Tian Yinong
ЦП
36
De'ao Tian
ЦП
14
Zang Yifeng
ЦФ
17
Yuda Tian
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
Остались в запасе
31
Zitong Wu
ВР
24
Mingshi Liu
ЦЗ
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
4
Ruijie Yue
ЦЗ
5
Xuheng Huang
ЦЗ
30
Yutao Bai
ЦФ
18
Weipeng Liang
ЦФ
Остались в запасе
29
Yan Zhang
ВР
1
Kudirat Ablet
ВР
4
Tian Ziyi
ЦЗ
33
Tian Yinong
ЦП
36
De'ao Tian
ЦП
14
Zang Yifeng
ЦФ
17
Yuda Tian
ЦФ
Главный тренер
Цзянье Лю
Главный тренер
Джинью Ли
Статистика матча Чунцин Тунлянлун - Ляонин Тиерен
1
1
4
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
17
12
Офсайды
1
1
Количество передач
591
404
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Информация о матче
Главный судья:
Нин Ма
(Цзянсу)
Стадион:
Tongliang Long Stadium, Chongqing
Посещаемость:
43423
Новости команд
Все
Чунцин Тунлянлун
Ляонин Тиерен
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял очки в третьем матче подряд
9 мая, 16:57
5
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял очки в третьем матче подряд
9 мая, 16:57
5
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Последние матчи
Все
Чунцин Тунлянлун
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 15 тур
Чунцин Тунлянлун
2 : 3
30.05.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 15 тур
Ляонин Тиерен
3 : 2
29.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 14 тур
Чжэцзян Профешионал
0 : 5
24.05.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 14 тур
Циндао Хайню
0 : 1
24.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 13 тур
Чунцин Тунлянлун
0 : 0
20.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Чунцин Тунлянлун
2 : 3
30.05.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 14 тур
Циндао Хайню
0 : 1
24.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 13 тур
Чунцин Тунлянлун
0 : 0
20.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 12 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
16.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 11 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
09.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 15 тур
Ляонин Тиерен
3 : 2
29.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 14 тур
Чжэцзян Профешионал
0 : 5
24.05.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 13 тур
Ляонин Тиерен
2 : 1
20.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 12 тур
Ухань Три Таунс
2 : 2
16.05.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 11 тур
Ляонин Тиерен
1 : 2
10.05.2026
Юньнань Юкунь
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: